مصدر الصورة Getty Images Image caption لا يشغل الأمير تركي الفيصل منصبا حكوميا في الوقت الحالي

قال الأمير السعودي تركي الفيصل إن الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا سيكون "له أثر سلبي وسيعزز الوجود الروسي والإيراني وحكم الرئيس بشار الأسد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في شهر ديسمبر / كانون أول أن الوقت قد حان لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وجاءت تصريحات الأمير الفيصل قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسعودية ضمن جولة له في منطقة الشرق الأوسط، زار خلالها العراق والأردن ومصر والبحرين.

وقال إن "المجتمع الدولي مذنب لإهماله الشعب السوري، وإن الانسحاب الأمريكي سيزيد الأمور سوءا".

وأضاف "ستؤدي الخطوة الأمريكية إلى زيادة الوضع تعقيدا بدلا من علاجه، وستؤدي إلى تعزيز الوجود الإيراني والروسي وحكم الرئيس بشار الأسد".

وقال إن رحيل وزير الددفاع الأمريكي جيمس ماتيس في شهر ديسمبر/كانون أول سيزيد الوضع تعقيدا على الأغلب.

وتابع قائلا "واضح أنه اختلف مع الإدارة الأمريكية بخصوص الانسحاب من سوريا، مع أن البقاء كان سيكون أكثر إيجابية".

ولا يشغل الأمير منصبا حكوميا في الوقت الحالي لكنه سياسي مخضرم.

وقالت مراسلة بي بي سي لدى وزارة الخارجية الأمريكية بربرا بليت-اشر إن الأمير لا يتحدث باسم الحكومة.

مصدر الصورة AFP Image caption يرى الفيصل أن الانسحاب الأمريكي سينعزز الوجود الإيراني والروسي

عما سيتحدث مايك بومبيو ؟

وتقول وسائل الإعلام الأمريكية إن وزير الخارجية سيناقش موضوع اليمن وسوريا على الأغلب خلال زيارته للرياض، كما أنه سيطلع على تفاصيل التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال في مؤتمر صحفي في الدوحة إنه سيطلب من ولي العهد محمد بن سلمان معاقبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.

وتأتي زيارة بومبيو للرياض بعد ثلاثة شهور من مقتل خاشقجي الذي اعترفت الرياض بمقتله في القنصلية السعودية في اسطنبول لكنها نفت ضلوع الأمير محمد بن سلمان في القضية.

وقال بومبيو "سنواصل الحديث مع ولي العهد والجانب السعودي من أجل التأكد من محاسبة المسؤولين ".