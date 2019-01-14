مصدر الصورة Twiitter Image caption تركت لجين دراستها الجامعية في كندا وعادت الى السعودية للانضمام الى الحملة المطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة عام

قالت علياء الهذلول، إن شقيقتها لجين الهذلول المعتقلة منذ مايو/آيار 2018 تعرضت لمختلف أشكال التعذيب والإساءة وقد أشرف سعود القحطاني ، المستشار في ديوان ولي العهد السعودي على بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب خلال الفترة التي سبقت عزله على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مقالة كتبتها علياء الهذلول التي تعيش في بلجيكا في صفحة الرأي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2019، وأوضحت "إن مستشار القصر سعود القحطاني دأب على حضور تعذيبها وكان يضحك ويهددها بالاغتصاب والقتل وإلقاء جثمانها في مجاري الصرف الصحي وأجبرها على أن تأكل معه ورجاله خلال شهر رمضان".

وقالت محطة اي بي سي الأمريكية على موقعها قبل أيام قليلة إنه ظهرت مؤخرا أنباء تتحدث عن أن الممثل والسيناريست والكوميدي السعودي فهد البتيري قد ألقي القبض عليه في الأردن العام الماضي وجرى ترحيله إلى السعودية ولا يزال مصيره غامضا.

وأضافت أن اعتقال البتيري جرى بعد شهرين من اعتقال زوجته الناشطة لجين الهذلول في شهر مايو/آيار 2018 . كما تحدثت بعض المواقع الإخبارية عن إجبار السلطات السعودية فهد البتيري على تطليق زوجته من بينها حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر" الذي قال في احدى تغريداته "إن السلطات السعودية أجبرت الفنان الكوميدي فهد البتيري، على تطليق زوجته، الناشطة الحقوقية المعتقلة لجين الهذلول قبل عزله من منصبه بسبب قضية جمال خاشقجي".

مصدر الصورة Instagram Image caption جرى اعتقال فهد في الاردن وتم ترحيله الى السعودية

ولجين الهذلول هي من بين الناشطات الشابات والمدافعات عن حقوق المرأة و نشطت لمدة طويلة ضد الحظر الذي كان مفروضا على قيادة المرأة السعودي للسيارة والذي انتهى منذ أشهر قليلة.

أسرة متحررة

ولجين من أبناء منطقة القصيم وهي واحدة من أكثر المناطق تشددا من الناحية الاجتماعية لكنها تنتمي إلى أسرة متحررة اجتماعيا وقد أمضت سنوات عديدة من طفولتها في فرنسا. ووالدها ضابط في البحرية الملكية السعودية ووقف إلى جانبها في حملتها للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة وقام بتصويرها عندما قادت السيارة لأول مرة.

بدأت لجين بالعمل ضد الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة عام 2012 عبر تطبيق كيك الذي يسمح بتصوير مقاطع فيديو لمدة 30 ثانية. وقالت خلال حديثها مع الصحيفة البريطانية: "كنت اتطلع لمعرفة مقاطع الفيديو التي ينشرها السعوديون عبر تويتر وردود فعل السعوديين على ما أنشره عبر تويتر فكتبت امرأة سعودية كنت اتابعها على تويتر: السعوديات مجردات من هويتهن. تأثرت بذلك كثيرا. فأنا محظوظة لأنني من اسرة متحررة. انتابني شعور المسؤولية لكسر هذه الحلقة".

كانت لجين حينها تدرس الأدب الفرنسي في جامعة بريتش كولومبيا في فانكوفر بكندا وكانت تحرص على إبراز وجهها في مقاطع الفيديو التي كانت تنشرها عبر تويتر وهي تقود السيارة وتؤكد على اسمها الصريح واسم القبيلة التي تنتمي إليها لكي لا يقال إنها مجرد سعودية تعيش في الخارج تسعى إلى فرض القيم الغربية على المجتمع.

مصدر الصورة Twitter Image caption لجين امضت عدة سنوات من طفولتها في فرنسا

و حققت لجين شعبية كاسحة رغم صغر سنها اذ رأى بعض مقاطع الفيديو التي نشرتها حوالي خمسة ملايين شخص.

وشاركت لجين إلى جانب الجيل الثاني من الناشطات المطالبات برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة أمثال منال الشريف ووجيهة الحويدر ونشرت مقطع فيديو عبر تويتر لهذا الغرض شاهده أكثر من 30 مليون شخص حسب قولها.

وانتقدها البعض لأنها أقل عرضة للخطر بسبب وجودها في كندا، فحملت لجين امتعتها وعادت إلى بلادها أواخر عام 2013 قبل يومين من انطلاق الحملة الثانية المطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة. فكان والدها في استقبالها في المطار فأعطاها مفتاح السيارة وجلس إلى جانبها وقام بتصويرها وهو تقود السيارة . ووصفت لجين تلك التجربة وقالت : "حينها أصبحت شخصية فاعلة في الحملة".

في اليوم التالي طلبت وزارة الداخلية من والدها التوقيع على تعهد بمنع ابنته من قيادة سيارته. شعرت لجين بالغضب الشديد لأن محاولتها لإثبات وجودها كفرد مستقل قد فشلت ولم يتم الاعتراف بوجودها كشخص مستقل حسب وصفها.

جرأة

حتى العام التالي لم يحدث الكثير وبدأت الحملة تفقد بعض زخمها فقررت لجين اتخاذ خطوة اكثر جرأة لبث الحياة في الحملة. كانت تعيش في دولة الامارات العربية المتحدة وكانت تقود السيارة بحرية بعد حصولها على رخصة قيادة معترف بها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن الكوميدي ومقدم البرامج فهد البتيري عبر حسابه الشخصي على تويتر عقد قرانه على لجين، وقال في تغريدة له "تم بحمد الله اليوم الثلاثاء (٣ صفر ١٤٣٦هـ/٢٥ نوڤمبر ٢٠١٤م) عقد قراني على لجين الهذلول، أسأل الله لي ولها التوفيق".

بعد أقل من أسبوع من زواجها قادت لجين السيارة لمدة ثلاث ساعات ونصف دون أن تعلم زوجها أو والديها، وتوجهت إلى السعودية.

وصلت لجين الى المعبر الحدودي بين الامارات والسعودية في 29 نوفمبر/كانون الثاني 2014، لم تعرف سلطات المعبر كيف تتعامل معها. انتظرت لجين 26 ساعة على المعبر إلى أن أتت الأوامر من وزير الداخلية السعودي شخصيا وتم إلقاء القبض عليها.

وكانت لجين قد كتبت على صفتحها أنه "لا يحق" للسلطات السعودية "منعي من الدخول حتى لو كنت بوجهة نظرهم مخالفة لأني سعودية".

وأضافت في التغريدة ذاتها أن "رخصتي صالحة في كل دول مجلس التعاون (الخليجي)".

أمضت لجين 73 يوما في السجن في المنطقة الشرقية من السعودية بينما كانت المحاكم تنظر في توجيه تهمة تقويض الأمن الوطني لها بموجب قوانين محاربة الارهاب.

ولدى الافراج عنها طلبت السلطات منها التوقيع على تعهد بعدم التطرق لموضوع قيادة المرأة للسيارة لكنها تعهدت فقط بعدم التحدث عن الموضوع عبر مقاطع فيديو. ومنذ ذلك الحين توقفت لجين عن قيادة السيارة في السعودية لكنها استمرت في الدعوة إلى رفع الحظر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد صدور قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، بدأت لجين في تكريس جهودها للدفاع عن حقوق المرأة الأخرى مثل قانون ولاية الرجل على المرأة .

وصفحتها على موقع تويتر يدل على سعة اهتماماتها والقضايا والمجالات العديدة التي تنشط فيها.

ناشطة سعودية "تحاول قيادة سيارة" عبر الحدود

تجربة ثرية

وفي ديسمبر 2017 اجرت صحيفة فاينشيال تايمز البريطانية مقابلة مع لجين الهذلول قالت فيها إنها بلغت من العمر 28 عاما لكن منذ أن بلغت الخامسة والعشرين من العمر "يمضي الوقت سريعا"، وتحدثت خلالها عن تجربة السجن التي مرت بها والتي استمرت 73 يوما بسبب قيادتها للسيارة، وقالت إنها "كانت فرصة نادرة لمقابلة نساء لا يعترف بوجودهن. كانت تجربة ثرية لي".

وخرجت من السجن عندما تولي الملك سلمان الحكم عام 2015 بعفو ملكي منه. وأضافت أنها لم تشعر بالندم على دخول السجن "لقد كانت تجربة جميلة وممتعة، لم أشعر بالندم ابداً".

ولدى صدور قرار السماح للنساء بالقيادة من قبل الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان حذرتها السلطات وطالبتها بالتزام الصمت وعدم التعبير حتى عن مشاعر السعادة بهذا القرار، كتبت لجين كلمتين فقط عبر تويتر "الحمد لله".

وفي شهر مارس/آذار من عام 2018، اعتقلتها السلطات الإماراتية مرة أخرى، وسلتمها إلى السعودية، حيث قضت عدة أيام بالسجن قبل إطلاق سراحها، وتمّ منعها هي وزوجها وكل عائلتها من مغادرة البلاد، كما مُنعت من الظهور بوسائل الإعلام واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي 18 مايو/أيار 2018 ألقي القبض على لجين بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي أكدت أنّ رئاسة أمن الدولة ألقت القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة وكانت لجين من ضمنهم.