مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب تعرض لانتقادات بسبب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"تدمير تركيا اقتصاديا" إذا هاجمت الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.

كما حض ترامب الأكراد على عدم "استفزاز" أنقرة.

وقال إنه مع بدء "الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا، سيستمر استهداف ما تبقى" من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: "سندمر تركيا اقتصاديا إن هي ضربت الأكراد".

وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات واسعة من حلفائه ومن داخل إدارته بسبب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وساهم حوالي 2000 جندي أمريكي في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ودعمت الولايات المتحدة ما يُعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، التي لعبت دورا رئيسيا في قتال مسلحي التنظيم.

وقال ترامب على تويتر إن "روسيا وإيران وسوريا كانت أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة الطويلة المدى لتدمير" تنظيم الدولة الإسلامية.

لكنه أضاف: "نحن استفدنا من ذلك أيضا، لكن الوقت حان لإعادة قواتنا إلى الوطن".

وفي غضون ذلك، وصف الأمير السعودي، تركي الفيصل، سحب القوات الأمريكية من سوريا بأنه "تطور سلبي جدا"، وأنه سيعزز قوة روسيا وإيران و الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاءت تصريحات الفيصل تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للرياض.

وحذر الفيصل من أن الانسحاب الأمريكي "سيؤدي إلى زيادة الوضع تعقيدا بدلا من علاجه، وسيؤدي إلى تعزيز الوجود الإيراني والروسي وحكم الرئيس بشار الأسد".