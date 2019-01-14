مصدر الصورة AFP Image caption الطائرة كانت تنقل لحوما من قرغيزستان

قتل 15 شخصا على الأقل في تحطم طائرة شحن بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما قالته وسائل إعلام محلية.

وأفادت تقارير بأن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 707، اصطدمت بمبنى بينما كانت تحاول الهبوط في مطار فتح في كاراج في محافظة البرز، غربي طهران.

لكن وكالة "فارس" للأنباء، المقربة من الجيش، قالت إن عدد من كانوا يستقلون الطائرة هو 16 شخصا، وإن مهندس الطيران هو الوحيد الذي نجا من الحادث، وإنه نقل إلى المستشفى.

ونقلت إذاعة "أي آر أي بي" الرسمية عن رضا جعفر زاده، المتحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية قوله إن الطائرة "خرجت عن المدرج عند هبوطها".

ولا يزال مسؤولون يواصلون البحث عن جثث الضحايا بين الحطام.

وكانت الطائرة تنقل لحوما من العاصمة القرغيزية، بشكك، بحسب ما ذكرته وكالات أنباء محلية.

مصدر الصورة EPA Image caption الطائرة اصطدمت بحائط يفصل المطار عن منطقة سكنية ثم اصطدمت بمنزل

ولم يتضح من هي الجهة التي تمتلك الطائرة.

وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدني في إيران إن الطائرة تمتلكها قرغيزستان، غير أن مطار ماناس في قرغيزستان قال إن الطائرة تعمل لصالح شركة بايام الإيرانية للطيران.