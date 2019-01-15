أردوغان: سنقيم منطقة آمنة شمال سوريا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقيم"منطقة آمنة" على حدودها الجنوبية مع سوريا.

وقال أردوغان إنه وافق على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء المنطقة الآمنة على امتداد الحدود التركية الجنوبية و في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد.

وناقش الرئيسان التركي والأمريكي عبر الهاتف ملف الأكراد والانسحاب الأمريكي من سوريا بعد ساعات من تبادل التصريحات الساخنة بين البلدين.

وكان ترامب قد هدد الأتراك بالدمار الاقتصادي إذا استغلوا انسحاب قواته من شمال سوريا وشنوا هجومهم ضد الاكراد كما أعلنوا مرارا في السابق.

كما حذر ترامب الأكراد، في المقابل، من استفزاز تركيا.

وكانت تركيا قد رحبت بقرار ترامب الشهر الماضي سحب قواته من سوريا بعدما أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان أنه بإمكان تركيا القضاء على فلول تنظيم الدولة الإسلامية شمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية الموجودة في شمال سوريا جماعة إرهابية.

وقال أردوغان لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن ترامب : "اقترح من جديد إنشاء منطقة آمنة بعمق 20 ميلابما في ذلك منطقة آمنة على حدود تركيا نقيمها نحن".

وفي وقت لاحق أكد أردوغان للصحفيين أنه من الممكن توسيع المنطقة بعد ذلك لأكثر من 20 ميلا.

"تنظيم الدولة الإسلامية"

وفي تغريدة قال ترامب إنه أجرى تقييما "حول كل المواضيع" مع نظيره التركي، ومن بينها المعركة ضد "ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية" وكذلك موضوع "التنمية الاقتصادية" بين البلدين والذي رأى فيه ترامب "إمكانيات كبيرة".

وتعهدت تركيا بتولي قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، وهي المهمة التي كانت قوات سوريا الديمقراطية تضطلع بها بالتعاون مع القوات الأمريكية.

وأثار تهديد ترامب قلقا بين المستثمرين فانخفضت الليرة التركية الاثنين.

وقال أردوغان إنه اتفق مع ترامب خلال الاتصال على تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين معتبرا ان تركيا توصلت "لتفاهم تاريخي مع ترامب الليلة الماضية".

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