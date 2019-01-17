مصدر الصورة Getty Images Image caption الأمم المتحدة قالت إن كاميرت وفريقه بخير في الحديدة

نجا رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلف بمراقبة تنفيذ اتفاق للسلام في ميناء الحديدة اليمني من حادثة إطلاق نار، بحسب ما قالته المنظمة الدولية.

ونقلت وكالة روترز للأنباء عن مصدر يمني في التحالف الذي يقاتل في اليمن تحت قيادة السعودية، قوله إن قافلة كاميرت تعرضت لإطلاق نار بينما كانت تزور منطقة تقع تحت سيطرة التحالف، واتهم المصدر حركة الحوثيين اليمنية بإطلاق النار.

وكتب متحدث باسم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على تويتر يقول: إن "باتريك كاميرت وفريقه بخير، في الحديدة، في أعقاب ما أفادت به الأنباء من حادثة إطلاق نار. وسوف ننشر المزيد من المعلومات لاحقا".

ولم يرد بعد أي تعليق من جانب حركة أنصار الله الحوثية.

وتقع الحديدة تحت سيطرة الحركة، ولكن الآلاف من أفراد القوات اليمنية، المدعومة من قبل التحالف، يحتشدون في ضواحيها.

وكان كاميرت، وهو جنرال هولندي متقاعد، قد وصل إلى الميناء، الواقع على البحر الأحمر، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 ليرأس لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، واتفاق سحب القوات، الذي توصلت إليه محادثات تمت بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية، في السويد.

ولا يزال وقف إطلاق النار ساريا إلى حد كبير، ولكن اشتباكات متفرقة وقعت بين الجانبين.

وتكافح الأمم المتحدة من أجل تنفيذ سحب قوات الجانبين من الحديدة، التي تعد أهم مدخل للواردات التجارية، ولإمدادات المساعدات إلى اليمن.