مصدر الصورة Reuters Image caption استمرار المناوشات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الخرطوم

تتواصل المواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين مناهضين للرئيس عمر البشير في العاصمة الخرطوم.

وتشير الأنباء إلى إطلاق الشرطة ذخيرة حية باتجاه مئات المشيعين لجثمان طبيب قتل بالرصاص خلال مظاهرات الخميس.

وبحسب التقارير الإعلامية "تعرضت سيارة شرطة لهجوم أدى إلى تحطمها إثر انقلابها".

مصدر الصورة Reuters

وتأتي الاشتباكات بعد ساعات من اعتصام الآلاف أمام مستشفى خاص في الخرطوم إثر مقتل طفل وطبيب.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين.

في الأثناء أكدت مصادر طبية لبي بي سي ارتفاع عدد قتلى مظاهرات الخميس إلى ثلاثة أشخاص.

وأشار النشطاء إلى أن 9 أصيبوا كما اعتقلت قوات الأمن العشرات واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتشتيت المظاهرة التى كانت متجهة إلى القصر الرئاسي.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هتافات المحتجين المطالبين باستقالة البشير.

ويشهد السودان منذ 19 من ديسمبر / كانون الأول احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وانتقدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طريقة تعامل السلطات في السودان مع الاحتجاجات المستمرة على ارتفاع الأسعار وتردي ظروف المعيشة.

ويتهم المحتجون حكومة البشير بسوء إدارة القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وبتدفق التمويل على الجيش - بطريقة لا يتحملها السودان - للرد على المتمردين في إقليم دارفور الغربي، في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

ويعاني السودان من نقص مزمن في العملات الأجنبية منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، واحتفاظه بعوائد النفط.

وأدى هذا إلى زيادة نسبة التضخم، مما ضاعف من أسعار السلع الغذائية والأدوية، وأدى أيضا إلى شحها في المدن الكبرى، ومن بينها العاصمة.