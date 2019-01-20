مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption الاحتجاجات مستمرة في السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم مظاهرات الأحد تتحرك صوب مقر البرلمان، لتقديم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

وأعلن التجمع عن احتجاجات في مدينة ام درمان، غرب العاصمة الخرطوم، ومناطق أخرى قريبة.

ويواجه البشير، الموجود في سدة الحكم منذ نحو 30 عاما، احتجاجات غير مسبوقة تطالبه بالتنحي عن السلطة.

لكن الرئيس السوداني اتهم من وصفهم بـ"عملاء ومندسين" بالوقوف وراء الاحتجاجات، التي قال إنها لن تجبره على ترك منصبه.

وقال البشير إنه لن يغادر منصبه إلا عن طريق الانتخابات.

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption البشير اتهم من وصفهم بـ"عملاء ومندسين" بالوقوف وراء الاحتجاجات

ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، بدأت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت حدتها لتطالب بتنحي البشير.

وأثارت طريقة تعامل الحكومة مع المظاهرات انتقادات دولية.

وأعلن مسؤولون مقتل 26 شخصا خلال الاحتجاجات، من بينهم اثنان من أفراد الأمن، لكن منظمة العفو الدولية تقول إن حصيلة القتلى تجاوزت 40 شخصا.

ووجهت اتهامات للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين. لكن السلطات نفت صحة ذلك، وقالت إنها استخدمت قنابل الغاز لتفريق المحتجين.