مصدر الصورة Reuters Image caption بوتفليقة لم يعلن بعد قراره بشأن الترشح في الانتخابات المرتقبة

أعلن اللواء المتقاعد، علي غديري، عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

وقال غديري (64 عاما)، الذي كان يشغل منصب مدير المستخدمين بوزارة الدفاع حتى عام 2015، إنه يريد "ديمقراطية حقيقية" في الجزائر.

ولم يعلن الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، بعد قراره بشأن الترشح في الانتخابات المرتقبة.

لكن أنصاره دعوه إلى السعي للفوز بولاية خامسة على الرغم من وضعه الصحي وتقدمه في السن.

ونادرا ما يظهر بوتفليقة (81 عاما) في فعاليات عامة منذ إصابته بجلطة في عام 2013. وخلال الأعوام الأخيرة، بات يُنظر إلى شقيقه ومستشاره الخاص، سعيد، على أنه الحاكم الفعلي.

ويوجد بوتفليقة في سدة الحكم منذ عام 1999، ومن المقرر أن تنتهي ولايته الرابعة في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وأعلنت السلطات الجزائرية الجمعة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 أبريل/نيسان.

وبموجب القانون، أمام الراغبين في الترشح حتى الرابع من مارس/آذار للتسجيل لدى المحكمة الدستورية.

وكان غديري أول من أعلن عن نيته خوض السباق الرئاسي، وسعى لتعزيز صورته العامة من خلال ظهوره المتكرر بوسائل الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة.