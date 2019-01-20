سمع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق صباح الأحد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية.

وقال سكان محليون إن صوت الانفجار ناتج عن استهداف نقطة عسكرية تابعة للقوات الحكومية. وأشارت المصادر إلى وقوع إصابات.

وأوضحت وسائل إعلام حكومية أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة تفجير أخرى بعبوة ناسفة في نفس المنطقة.

وكانت مصادر المعارضة قد ذكرت أن الانفجار نجم عن استهداف موقع للقوات الحكومية بسيارة مفخخة.

وشهدت دمشق هدوءا نسبيا منذ سيطرة القوات الحكومية على الغوطة الشرقية ومحيط العاصمة العام الماضي.