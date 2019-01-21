إسرائيل تقصف أهدافاً "لفيلق القدس الإيراني" في سوريا

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات ضد أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، فيما أكدت سوريا أن دفاعاتها الجوية تصدت "للعدوان الإسرائيلي".

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أنه "يقوم بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا"،محذرا دمشق من "محاولة استهداف الأراضي أو القوات الإسرئيلية".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلا عن مصدر عسكري، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه".

وقال عساف عبود مراسل بي بي سي في دمشق إنه سمعت أصوات انفجارات وقصف صاروخي في محيط العاصمة، كما شوهدت قاذفات صاروخية في سماء دمشق استمرت لمدة قاربت عشرين دقيقة.

وذكرت (سانا) في ساعة مبكرة الإثنين أن وسائط الدفاع الجوي للقوات المسلحة السورية تصدت لغارات جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية.

وكانت إسرائيل قد أكدت الأحد أنها اعترضت صاروخا أطلق نحو أراضيها من سوريا التي اتهمت إسرائيل بشن غارات جوية على أراضيها.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تسمح بتغلغل الوجود العسكري الإيراني في الأراضي السورية.