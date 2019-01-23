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وصل الرئيس السوادني، عمر البشير، إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر، بينما تتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيله في البلاد.

وقال بيان صادر من الرئاسة السودانية إن البشير سيلتقي الأربعاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف البيان أن الطرفين سيجريان مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مسار السلام في منطقة دارفور المضطربة، ولكن محللين يرون أنه سيطلب مساعدة من الحكومة القطرية حل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف ببلاده.

وتأتي زيارة البشير إلى قطر في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على غلاء المعيشة وندرة المواد الأساسية من بينها الدواء.

ويواجه البشير، الموجود في سدة الحكم منذ نحو 30 عاما، احتجاجات غير مسبوقة تطالبه بالتنحي عن السلطة.

وقال إن تلك الاحتجاجات لن تجبره على ترك منصبه، وإنه لن يغادر منصبه إلا عن طريق الانتخابات.

ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، بدأت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت حدتها لتطالب بتنحي البشير.

وأثارت طريقة تعامل الحكومة مع المظاهرات انتقادات دولية.

وخرج المئات في مظاهرات في مدينة الحاج يوسف شرق العاصمة السودانية الخرطوم وهم يرددون شعارات منددة بالحكومة.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن قوات الشرطة تصدت للمحتجين مستخدمة الغاز المسيل للدموع. كما أكدوا أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المحتجين.

وكانت قوات الأمن قد انتشرت بكثافة في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء في منطقة الحاج يوسف بعد دعوة تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر.