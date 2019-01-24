مصدر الصورة Getty Images Image caption المظاهرات تطالب بتنحي البشير عن السلطة

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة .

وشهدت مناطق كبيرة في أم درمان والخرطوم احتجاجات شعبية ردد فيها المحتجون شعارات منددة بالحكومة، وذلك في استجابة لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين المعارض للتظاهر تحت اسم "مواكب التنحي".

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، قبل أن تعتقل السلطات الأمنية عددا منهم.

وأفاد شهود عيان بخروج احتجاجات في مدينتي القضارف وبورتسودان في شرق البلاد.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى مظاهرات في مختلف مدن وقرى السودان تتحرك تجاه القصر الرئاسي.

ودعا التجمع إلى سلسلة من التظاهرات والمواكب خلال الأسابيع القليلة الماضية في مناطق مختلفة في الخرطوم ومدن أخرى. وكانت الاستجابة لها واسعة من قبل المواطنين.

وقتل نحو 26 شخصا، من بينهم اثنان من أفراد الأمن، خلال الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي، بحسب مسؤولين. لكن منظمات حقوقية تقول إن عدد القتلى وصل إلى قرابة 40 شخصا.

وتشكل هذه الاحتجاجات حتى الآن أكبر تحد للبشير الذي وصل إلى سدة الحكم عام 1989.