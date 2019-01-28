مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption محتج يحمل صورة الشيخ على سلمان

أيدت المحكمة العليا في البحرين حكما بالسجن مدى الحياة على رجل الدين الشيعي، الشيخ علي سلمان، زعيم أكبر حزب معارض في البلاد، بحسب ما ذكره مصدر قضائي.

وحكم المحكمة نهائي ولا يجوز استئنافه.

وكان سلمان، الزعيم السابق لجمعية الوفاق المحظورة، قد أدين في نوفمبر/تشرين الثاني، بـ"التجسس لصالح قطر، والتخابر مع مسؤولين قطريين .. للإطاحة بالنظام الدستوري".

وندد نشطاء بالحكم ووصفوه بأنه مناف للعقل.

وأيدت المحكمة أيضا حكما بالسجن مدى الحياة - صدر غيابيا - على مساعدي الشيخ سلمان، على الأسود، وحسن سلطان. وكان الرجلان عضوين في البرلمان، وهما يعيشان الآن خارج البحرين.

ويقضي سلمان بالفعل حكما بالسجن بعد إدانته بتهمة إهانة وزير الداخلية.

وقد أدى دورا بارزا في الاحتجاجات التي عرفت باسم الربيع العربي في البحرين قبل ثماني سنوات.

ونفت قطر غير مرة الاتهامات بالتآمر على البحرين مع الشيخ سلمان.

وقطعت العلاقات بين البحرين وقطر في يونيو/حزيران 2017، حينما قاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بسبب ادعاءات بالتقارب مع إيران، ودعم الجماعات الإسلامية المتشددة.

ومنعت البحرين والسعودية والإمارات رعاياها من السفر إلى قطر.

وكانت قد اجتاحت البحرين موجات من الاضطرابات في 2011، عندما قمعت قوات الأمن الاحتجاجات، والتي طالبت بملكية دستورية، وبرئيس وزراء منتخب.

وحلت السلطات جماعتي المعارضة الرئيسيتين، جمعية الوفاق الإسلامية، وجماعة "وعد" العلمانية، وحظر بذلك تمثيلهما في البرلمان.

وتتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات في المملكة، ولكن طهران تنفي تلك التهم.

وقالت جماعات حقوق الإنسان غير مرة إن القضايا ضد النشطاء، من الرجال والنساء، والعلمانيين والإسلاميين، لا تتوفر فيها محاكمات عادلة.