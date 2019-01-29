من هو يحي عبد الهادي الذي اعتقلته السلطات المصرية؟

ألقت السلطات المصرية القبض على الناشط السياسي المعارض يحي حسين عبد الهادي عضو لجنة تسيير أعمال الحركة المدنية الديمقراطية، بحسب تقارير.

وجاء القبض على عبد الهادي بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني.

وقال أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية المعارضة إن سلطات الأمن ألقت القبض على عبد الهادي في منزله فجرا.

من هو يحي عبد الهادي؟

بحسب المقربين منه، فإن عبد الهادي لا ينتمي لأي حزب سياسي، لكنه اشتهر كسياسي معارض بعدما تقدم ببلاغ ضد بيع الحكومة سلسلة متاجر "عمر أفندي" في مصر قبل سنوات. وقد عُيّن لاحقا مديرا لمعهد إعداد القادة.

وانضم عبد الهادي إلى حركة كفاية التي عارضت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وعُرف عبد الهادي بمناصرته الشديدة لانتفاضة يناير من خلال مقالاته التي كانت تنشر في عدد من الصحف.

لكن الصحف توقفت عن نشر المقالات، فلم يصبح أمامه غير نافذة وسائل التواصل الاجتماعي ليعبر فيها عن آرائه، حسبما قال عضو بالحركة المدنية الديمقراطية لبي بي سي.

وقبل نحو عام ونصف، شارك عبد الهادي بشكل فاعل في تأسيس الحركة المدنية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها السياسي المعارض أمام السلطات.

ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتقلته السلطات قبل أن تفرج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا) بعد تحقيق في بلاغ تقدم به مواطن يتهمه بإهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

وجاءت الاتهامات إثر مقال نشره عبد الهادي عبر صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ينتقد فيه تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول انتفاضة يناير 2011.

ولم يصدر عن السلطات المصرية أي تعليق حول هذه الأنباء.