بي بي سي عند الخط الأمامي لمعركة طرد "الدولة" من آخر معاقله في سوريا
بالقرب من مدينة هجين بريف دير الزور، يخوض مسلحون من الأكراد والعرب بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة معارك لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقله في سوريا. الزميل جوان عبدي التقط هذه المجموعة من الصور أثناء جولة لبي بي سي في المنطقة.
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مع كل منطقة يفقدون السيطرة عليها، يترك مقاتلو تنظيم الدولة السلامة العديد من القنابل والعبوات الناسفة، في الشوارع والمنازل وحتى دور العبادة. هذه العبوة الناسفة والكثير غيرها تُركت واضحة على أطراف مدينة هجين التي استعاد تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" السيطرة عليها.
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BBC
عادة ما تسبق عمليات استعادة السيطرة على الأراضي من تنظيم الدولة الإسلامية حملات من القصف الجوي الذي ينفذه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. ويستهدف القصف مواقع استراتيجية تابعة للتنظيم. شدة القصف كان واضحا عند مدخل مدينة سوسة.
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BBC
أغلبية المقاتلين في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور هم من القبائل العربية المحلية. هذه الصورة لمسلحين أثناء تبديل النوبات على الجبهات الأمامية.
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BBC
كانت الشمس على وشك الغروب، عندما علمنا ببدء هجوم على بلدة المراشدة جنوب مدينة سوسة. توجهت عربات مدرعة وأسلحة ثقيلة وعشرات المقاتلين على ثلاثة محاور للهجوم على البلدة. وقال قيادي بقوات سوريا الديمقراطية إن أحد أقارب أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم التقى بقيادات من التنظيم في هذه القرية قبل شهرين.
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BBC
مقاتلون، أغلبهم من محافظة دير الزور، وقفوا أمام الكاميرا لالتقاط صور تذكارية قبل المشاركة في إحدى المعارك الأخيرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
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BBC
قبل المشاركة في معاك المراشدة، بدا المقاتلون مفعمين بالأمل بشأن التخلص من التنظيم والعودة إلى ذويهم سالمين.
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BBC
كانت الساعه الثامنة والنصف في المساء عندما بدأت عملية الهجوم على بلدة المراشدة.
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BBC
عندما كان تنظيم الدولة الإسلامية في أوج قوته، بدأ بصك النقود الخاصة بـ"دولة الخلافة" التي أعلنها. وفي آخر جيوب هذه "الدولة" في دير الزور السورية عثرنا على مجموعة من هذه العملات.
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