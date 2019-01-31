بي بي سي عند الخط الأمامي لمعركة طرد "الدولة" من آخر معاقله في سوريا

مع كل منطقة يفقدون السيطرة عليها، يترك مقاتلو تنظيم الدولة السلامة العديد من القنابل والعبوات الناسفة، في الشوارع والمنازل وحتى دور العبادة. هذه العبوة الناسفة والكثير غيرها تُركت واضحة على أطراف مدينة هجين التي استعاد تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" السيطرة عليها.