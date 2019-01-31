تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد أشهر من المشاورات الصعبة

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أعلن عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان بعد مشاورات صعبة استمرت قرابة 9 أشهر.

وشهدت سماء العاصمة بيروت احتفالات بالألعاب النارية ابتهاجا بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري: " يجب أن نقلب هذه الصفحة ونبدأ العمل".

وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا، من بينهم 4 نساء. وكلفت امرأة بحقيبة وزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتواجه الحكومة تحديات كبرى على رأسها إعادة تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد، وتقليل حجم الدين الوطني الذي يبلغ 150 في المئة من إجمالي الناتج القومي السنوي.

ومن المنتظر أن تسعى حكومة الحريري إلى تأمين قروض ومعونات دولية يبلغ حجمها 11 مليار دولار، حسب توقعات الخبراء.

شخصيات بارزة في الحكومة الجديدة

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يعتبر سعد الحريري، البالغ من العمر 48 عاما، من الشخصيات التي تحظى بتاريخ وخبرة على مستوى السياسة في لبنان.

لكن الحريري تسبب في أزمة سياسية عام 2017، عندما أعلن من السعودية استقالته من منصب رئيس الوزراء في خطاب متلفز.

وأشار الحريري في خطابه حينها إلى أنه كان يخشى من تعرضه لمؤامرة تستهدف اغتياله، لكنه وافق على "تعليق" قرار استقالته بعد محادثات أجراها من الرياض عبر الهاتف مع الرئيس اللبناني ميشيل عون.

وبين أبرز الشخصيات في الحكومة علي حسن خليل، الذي احتفظ بحقيبة المالية، وجبران باسيل، الذي استمر وزيرا للخارجية كما كان في الحكومة السابقة.

وكلفت وزيرة المالية السابقة ريا الحسن بوزارة الداخلية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.