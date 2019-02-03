بالصور: اكتشاف أثري جديد لمومياوات فرعونية في صعيد مصر

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أعلنت وزارة الأثار المصرية عن اكتشاف أثري جديد لعدد من المومياوات الفرعونية تعود للعصر الروماني والبطلمي والبيزنطي، تعود لمسؤولين من الطبقة الراقية والوسطى في محافظة المنيا بشمال صعيد مصر.

وقال وزير الأثار المصري خالد عناني، إن الاكتشاف جاء من خلال ثلاثة آبار دفن تؤدى كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر وتتكون من عدد من حجرات الدفن بداخلها عدد كبير من المومياوات لأشخاص في مراحل عمرية مختلفة في حالة جيدة من الحفظ، في منطقة تونا الجبل الأثرية في المنيا.

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وتمكنت البعثة الأثرية المشتركة بين وزارة الآثار و مركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا، من التوصل لهذا الكشف الهام.

وقال العناني، إنه للعام الثالث على التوالي نُعلن عن كشف أثري جديد في محافظة المنيا، وذلك في مؤتمر صحفي بالموقع الأثري بحضور وزير السياحة رانيا المشاط، وسفراء أجانب ووكالات الأنباء المصرية والعالمية .

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مصدر الصورة AFP

وثمة مومياوات لأطفال ملفوفة بلفائف كتانية بين المومياوات المكتشفة،

وحملت مومياوات أخرى كتابات بالخط الديموطيقى، كما كان ثمة مومياوات لرجال ونساء لايزال بعضها يحتفظ ببقايا "كرتوناج" ملون، والبعض الآخر عليه كتابات ديموطيقية أسفل القدمين، حسب بيان لوزارة الآثار المصرية.

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مصدر الصورة AFP

وأوضح العناني أن طرق الدفن تتنوع داخل تلك المقابر ما بين الدفن داخل توابيت حجرية، أو خشبية، أو الدفن على أرضية المقبرة مباشرة، كما عُثر على عمليات دفن داخل نيشات، وأجزاء من برديات في الموقع.

مصدر الصورة Ministry of State of Antiquities

مصدر الصورة Ministry of State of Antiquities

يُذكر أن منطقة آثار تونا الجبل، قد استخدمت كجبانة للإقليم الخامس عشر منذ نهاية الدولة الحديثة في مصر القديمة وبداية العصر المتأخر وعاصمتها الأشمونين، التي تشتهر باحتواءها على العديد من المزارات الأثرية المهمة، منها مقبرة بيتوزيرس، والساقية الرومانية، والجبانة المقدسة لدفن الحيوانات والطيور الخاصة برموز الإله تحوت وهما طائر الأيبس وقرد البابون، ومقبرة ايزادورا، والجبانة الرومانية.

كما احتوت المنطقة على لوحتين من لوحات الحدود للملك اخناتون كجزء من حدود مدينة أخت أتون.