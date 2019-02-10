مصدر الصورة Reuters Image caption ولد الطفلان، عبد الرحيم وعبد الخالق، قبل أسبوعين بجذع واحد ورأسين منفصلين.

توفي طفلان في اليمن ولدا ملتصقين بسبب عدم خضوعهما لجراحة في الخارج من أجل فصلهما.

وقالت وزارة الصحة اليمنية إن الأطباء الذين أشرفوا على التوأمين، عبد الخالق وعبد الرحيم، أكدوا أنهما بحاجة للنقل إلى الخارج ليخضعا لعملية جراحية من أجل فصلهما، وهي عملية يتعذر إجراؤها في اليمن ضمن الظروف الحالية.

يذكر أن مطار صنعاء مغلق منذ عام 2015 بسبب الحظر الجوي الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية.

ولا يسمح سوى لطائرات تابعة للأمم المتحدة بالإقلاع والهبوط.

وترغب الأمم المتحدة بفتح المطار أمام حركة النقل الجوي من خلال المحادثات التي تجريها مع الأطراف المتقاتلة، والتي بدأت في ستوكهولم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت مؤسسة خيرية سعودية، هي مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، تبحث في إمكانية نقل الطفلين للخارج من أجل إجراء عملية الفصل، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وولد الطفلان، عبد الرحيم وعبد الخالق، قبل أسبوعين بجذع واحد ورأسين منفصلين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة للحوثيين إن وفاتهما تعكس تردي الأحوال الإنسانية للأطفال نتيحة للحرب.

ويشهد اليمن مواجهة بين الحوثيين، المتحالفين مع إيران، والتحالف بقيادة السعودية الذي يدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة النزاع في اليمن، بينما وصل الملايين إلى حافة المجاعة.