مقتل 20 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في تفجير انتحاري

مصدر الصورة AFP Image caption أفراد من الحرس الثوري في عرض عسكري في طهران في 22 أيلول / سبتمبر 2018

قتل 20 على الأقل من أفراد الحرس الثوري الإيراني في هجوم انتحاري وقع جنوب شرقي البلاد، حسبما أورد الإعلام الرسمي الإيراني.

وتقول التقارير إن انتحاريا استهدف حافلة كانت تقل عناصر من الحرس الثوري على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش القريبة من الحدود الباكستانية.

وأصيب 20 آخرون من عناصر الحرس بجروح في الهجوم، حسبما نقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "إيرنا" عن مصدر وصفته بأنه عليم.

وأعلن تنظيم "جيش العدل"، وهو تنظيم سني مسلح، مسؤوليته عن الهجوم.

وكان التنظيم حمل السلاح في عام 2012 للقتال من أجل ما يقول إنها حقوق السنة الإيرانيين الذين يشكون من التمييز على أيدي الأغلبية الشيعية الحاكمة في البلاد.

وكان التنظيم المذكور شن عدة هجمات استهدفت قوات الأمن الإيرانية، وعلى وجه الخصوص في محافظة سيستان بلوشستان المحاذية لباكستان.