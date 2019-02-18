"فاتح" غواصة إيران التي يمكنها "عرقلة" الملاحة في هرمز

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دشّن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غواصة محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز وطلب ضمّها إلى القوات البحرية الإيرانية فوراً بحسب رويترز.

وقال روحاني في فعاليات تدشينها لقناة برس تي في الإيرانية: " قوتنا الدفاعية هي دفاعية فحسب، لقد أدت عقوبات عدونا على إيران إلى تحفيز تقدمنا، لذا نأمر بانضمام الغواصة فاتح إلى القوة البحرية الإيرانية ابتداءً من هذه اللحظة".

وتسعى إيران إلى تطوير أسلحتها المحلية الصنع لمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، فقد دشنت القوات البحرية الإيرانية في العام الماضي "مدمِّرة محلية الصنع قادرة على التخفي من أجهزة الرادار".

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مواصفات "فاتح"

نشرت وكالة تسنيم الإخبارية الرسمية في إيران ميزات وخصائص غواصة "فاتح" التي تعد أول غواصة نصف ثقيلة من إنتاج الصّناعات البحرية الدّفاعية الإيرانية، فهي تزن 600 طناً.

ومن الخصائص التي تتميز بها هذه الغواصة، قدرتها على العمل بشكل منفرد إلى جانب قدراتها في العمل إلى جانب عدد من الغواصات الأخرى أو الوحدات العائمة أوالمعدّات السّاحليّة.

وتستطيع هذه الغواصة مواجهة الألغام البحرية أو أي هجوم برمائي.

القدرة على الوصول إلى ما وراء خطوط الآليات البحرية المهاجمة في عمق البحر مثل المدمرات أو القوارب الناقلة للجنود.

وتتميز بقدرتها على جمع المعلومات الاستخباراتية والتجسس على عمليات الأطراف المهاجمة في عمق البحر.

وتستطيع هذه الغواصة التّنقل بين مختلف موانئ السّاحل وتنفيذ عمليات عسكرية خاصّة.

زُودت الغواصة فاتح بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، وتضم أكثر من 412 ألف قطعة صُممت وصنّعت محليا في إيران.

استغرق العمل في إتمام صناعة هذه الغواصة أكثر من أربعة ملايين ساعة عمل.

ساهم في إنجازها عدد كبير من الخبراء والكفاءات في مختلف المجالات التي تطلبتها صناعة الغواصة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أرشيف: الرئيس الإيراني حسن روحاني يزيل الستار عن صاروخ فاتح -313 أرض-أرض أو كونكرور في احتفال بمناسبة يوم صناعة الدفاع في طهران، إيران في 22 أغسطس/آب 2015

كما ذكرت الوكالة الرسمية قدرة الغواصة على ضم "أكثر من 76 تقنية معاصرة مثل أنظمة السّونار الحديثة والدفع الكهربائي وإدارة الحرب المركبة ومنظومات توجيه الصواريخ من تحت الماء على السطح وتوجيه الطوربيدات وحرب الاتصالات والحرب الالكترونية وأنظمة الاتصالات الموحّدة الآمنة، إضافة إلى عشرات الأنظمة المتطورة الأخرى التي تعزز القدرات الدّفاعية والهجومية للقوات البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني".

وتستطيع حمل مختلف أنواع الصّواريخ ونقل الوحدات البحرية الخاصّة إلى هدفها من أجل تنفيذ المهام المنوطة بها.

وبرزت إيران ضمن الخلافات الأوروبية الأمريكية في مؤتمر ميونيخ الذي انتهى مؤخراً في ألمانيا، وتعتبر الولايات المتحدة إيران "أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط، كما تتهمها بتصدير الصواريخ التي تغذي الصراعات في سوريا واليمن وتنادي علانية بتدمير دولة إسرائيل".