مصدر الصورة Reuters Image caption الجيش المصري أعلن مقتل 7 مهاجمين ومقتل وإصابة 15 عسكريا

تبنى تنظيم ما يعرف "ولاية سيناء"، فرع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الهجوم الذي وقع في محافظة شمال سيناء بمصر، اليوم السبت، واستهدف موقعاً أمنيا للجيش المصري قرب مطار العريش.

وادعى التنظيم، في خبر بثته وكالة "أعماق" التابعة له، أن مقاتليه استهدفوا كمينا أمنيا جنوب حي "الصفا" قرب مطار العريش، ما أدى لمقتل 15 عسكرياً، على حد وصف البيان.

وكان الجيش المصري قد أعلن إحباط "هجوم إرهابي"، صباح يوم السبت، استهدف نقطة ارتكاز أمنية في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل سبعة من المهاجمين ومقتل وإصابة 15 من الجيش المصري.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان على صفحته على فيسبوك، أنه في الساعة السادسة صباح السبت "قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الإرتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها وتمكنت من القضاء على (7) فرد تكفيرى ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ضابط و(14) درجات أخرى".

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وأكد المتحدث العسكري قيام الجيش "بملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم واستكمال أعمال التمشيط بمنطقة الحادث".

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الفرنسية إن 11 جنديا قتلوا في الهجوم.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة "الجودة 3" حيث تدخل الطيران الحربي وقوة التدخل السريع لملاحقة العناصر المهاجمة.

وتفرض الحكومة المصرية حالة طوارئ في سيناء منذ سنوات، وبدأ الجيش المصري عملية عسكرية ضخمة في شمال سيناء، بداية من فبراير/شباط العام الماضي، تحت اسم "العملية الشاملة سيناء2018"، بهدف ملاحقة العناصر "الإرهابية" وتأمين حدود البلاد الشمالية والجنوبية والغربية.