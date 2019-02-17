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أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن رغبة بلاده في إقامة علاقات وطيدة مع جميع الشعوب الإسلامية في الشرق الأوسط.

وانتقد روحاني دول المنطقة التي تتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، قائلا إنها اختارت "الطريق الخطأ".

وأضاف أن المسلمين هم فقط من يستطيعون ضمان أمن المنطقة.

يذكر أن إيران ضالعة في حروب بالوكالة مع السعودية، خاصة في سوريا واليمن.

وفي كلمة في إقليم هرمزغان بجنوب إيران، قال روحاني "نتطلع في هذه المنطقة إلى علاقات أخوية وودية مع الجميع ولم نكن البادئين بأي عدوان في المنطقة".

وانتقد روحاني الدول الإقليمية التي "ارتمت في أحضان أمريكا وإسرائيل، معتقدة أن إيران تطمع في مواردها".

وأضاف "الذين كانوا يتصورون أن صدام (حسين الرئيس العراقي الراحل) يجلب لهم الأمن أخطأوا في تصوراتهم، والذين يتصورون اليوم في المنطقة أن الصهاينة والأمريكيين يوفرون لهم الأمن إنما يرتكبون خطأ أكبر".

ومضى إلى القول "ندعو جميع شعوب المنطقة إلى الإخاء وحسن الجوار... كما أننا نحن من يجب أن يحرس المنطقة، ولسنا بحاجة إلى الأمريكيين والقوات الأجنبية".