مصدر الصورة Reuters Image caption الداخلية المصرية أوضحت أن أفراد الأمن كانوا يتعقبون "إرهابي".

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة جراء انفجار عبوة ناسفة لدى تعقب "إرهابي" في القاهرة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن أفراد الأمن كانت تتعقب شخص ألقى عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام مسجد الاستقامة بالجيزة يوم الجمعة، وحددت مكان وجوده في الدرب الأحمر.

وأوضح البيان أن قوات الأمن حاصرت "الإرهابي"، لكن عبوة ناسفة كانت بحوزته انفجرت، وهو ما أسفر عن "مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة".

وجرح 3 من أفراد الشرطة جراء الانفجار، وفقا للبيان.

ويأتي ذلك بعد يومين من استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء، وهو حادث تبناه تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، وأسفر عن مقتل ضابط و14 جندياً جميعهم من قوات التدخل السريع التابعة للجيش.