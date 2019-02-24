مصدر الصورة Reuters Image caption سلهب أثناء صلاة الجمعة الماضية في القدس

اعتقلت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية، الشيخ عبد العظيم سلهب، وكذلك نائبه الشيخ ناجح بكيرات، في القدس.

ويشرف مجلس الأوقاف الإسلامية على المرافق الدينية الإسلامية في القدس، ومنها المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وتصاعد التوتر بشأن الأماكن المقدسة في القدس يوم الجمعة حين فرقت الشرطة الإسرائيلية احتجاجات لفلسطينيين داخل مجمع الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت محيط المسجد الأقصى أكثر من مرة، وهو ما تسبب بتوتر في أوساط المصلين الذين يحضرون لأداء الصلاة فيه من أنحاء الأراضي الفلسطينية.