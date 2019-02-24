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أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق ألاف المتظاهرين الذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم وأم درمان، يوم الأحد، لمواصلة التظاهر ضد الرئيس عمر البشير.

وخرج المتظاهرون للتعبير عن عدم رضاهم عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس وتغيير الحكومة، بينما كان يلتقي البشير بولاة الولايات الجدد الذي عينهم مؤخرا لأداء يمين اليمين الدستورية لتولي مهامهم.

وبحسب وكالة رويترز فقد تظاهر المئات في حي بوري في الخرطوم، حيث أغلقوا الطريق الرئيسي، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، وهتفوا "الحرية! الحرية!".

وقال شاهد لرويترز إن أعمدة الدخان يمكن رؤيتها ترتفع فوق المنطقة حيث أطلقت الشرطة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع.

مصدر الصورة AFP Image caption المظاهرات تواصلت رغم قرارات الرئيس بتعيين نائب جديد وحكومة جديدة وولاة جدد

وكان البشير قد عين السبت نائبا جديدا له ورئيسا جديدا للحكومة في محاولة لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد والاحتجاجات التي تطالب بتنحيه.

وكان البشير قد أعلن يوم الجمعة حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني.

ولم تفلح هذه القرارات في امتصاص غضب الشارع السوداني أو تهدئة المعارضة التي أعلنت رفضها لمثل هذه الإجراءات، وطالبت باستمرار المظاهرات احتجاجا على فرض حالة الطوارئ.