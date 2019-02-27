أبرز صور حريق محطة مصر للقطارات في القاهرة

  • 27 فبراير/ شباط 2019

حريق هائل في محطة مصر للقطارات يخلف 26 قتيلا و40 مصابا.

  • محطة مصر للقطارات BBC

    تُعد "محطة مصر" للقطارات في القاهرة من أكثر الأماكن ازدحاما في العاصمة المصرية

  • أعمدة دخان BBC

    شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من محطة مصر للقطارات صباح الأربعاء

  • آثار الحريق BBC

    اندلع الحريق جراء اصطدام جرار أحد القطارات برصيف المحطة، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود، وفقا لمصادر أمنية بالقاهرة

  • قطار محترق BBC

    أمر النائب العام في مصر بفتح تحقيق فوري في الحادث

  • محطة مصر للسكك الحديدية BBC

    يسافر في قطارات السكك الحديدية في مصر عشرات الآلاف من الركاب يوميا

  • آثار الحريق BBC

    خلف الحريق خسائر مادية كبيرة

  • محطة القاهرة للسكك الحديد BBC

    أصدرت هيئة السكك الحديدية في مصر قرارا بوقف حركة القطارات وانتشرت أطواق أمنية حول موقع الحادث

  • آثار الحريق BBC

    نقل التلفزيون الرسمي في مصر عن مصادر طبية أن الحريق خلف 26 قتيلا و40 مصابا على الأقل.

المزيد حول هذه القصة