أبرز صور حريق محطة مصر للقطارات في القاهرة
حريق هائل في محطة مصر للقطارات يخلف 26 قتيلا و40 مصابا.
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BBC
تُعد "محطة مصر" للقطارات في القاهرة من أكثر الأماكن ازدحاما في العاصمة المصرية
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BBC
شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من محطة مصر للقطارات صباح الأربعاء
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BBC
اندلع الحريق جراء اصطدام جرار أحد القطارات برصيف المحطة، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود، وفقا لمصادر أمنية بالقاهرة
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BBC
أمر النائب العام في مصر بفتح تحقيق فوري في الحادث
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BBC
يسافر في قطارات السكك الحديدية في مصر عشرات الآلاف من الركاب يوميا
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BBC
خلف الحريق خسائر مادية كبيرة
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BBC
أصدرت هيئة السكك الحديدية في مصر قرارا بوقف حركة القطارات وانتشرت أطواق أمنية حول موقع الحادث
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BBC
نقل التلفزيون الرسمي في مصر عن مصادر طبية أن الحريق خلف 26 قتيلا و40 مصابا على الأقل.
معرض الصور
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