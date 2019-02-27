احتجاجات الجزائر بالصور : عشرات الآلاف من الطلاب يتظاهرون ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

  • 27 فبراير/ شباط 2019

انضمام عشرات الآلاف من الطلاب في الجزائر إلى المظاهرات ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفترة ولاية خامسة.

  • مظاهرة شبابية في الجزائر EPA

    انضم عشرات الآلاف من الطلاب إلى المظاهرات التي بدأت في الخروج منذ أيام في أنحاء عدة من الجزائر ضد ترشح الرئيس الجزائري لفترة ولاية خامسة.

  • متظاهرين في الجزائر Reuters

    شهدت بعض المظاهرات اشتباكات مع رجال الشرطة وقوات الأمن خلال الأيام الخمسة الماضية.

  • شباب يرفعون علامة النصر EPA

    تستمر المظاهرات في الجزائر لليوم الخامس على التوالي، أغلبها في المدن الرئيسة مثل عنابة، وقسنطينة، وورقلة، وتيزي وزو، وولايات شرق الجزائر، وفقا لموقع تي إس أيه الإخباري الجزائري.

  • شباب الجزائر أمام سياج معدنية Reuters

    جاءت هذه الخطوة من طلاب الجامعات الجزائرية وسط حالة من الحذر، إذ قرر الطلاب تفادي المواجهة مع رجال الشرطة بالتظاهر داخل الحرم الجامعي في الجامعات الكائنة في العاصمة الجزائر وجامعات أخرى في عموم البلاد.

  • شباب في مواجهة قوات الأمن بالجزائر AFP

    بعض المظاهرات الشبابية شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

  • متظاهرون جزائريون في مواجهة قوات الأمن AFP

    خرجت المظاهرات الطلابية تحت شعار "ليس باسمي" احتجاجا على اتفاق 11 اتحاد طلابي في الجزائر على دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسة خامسة.

  • متظاهرات يرفضن ترشح بوتفليقة EPA

    خرجت مظاهرات في الجامعة المركزية في الجزائر تحت شعار "ليس باسمي" احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري بوتفليقة لفترة ولاية خامسة.

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