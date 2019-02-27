احتجاجات الجزائر بالصور : عشرات الآلاف من الطلاب يتظاهرون ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
انضمام عشرات الآلاف من الطلاب في الجزائر إلى المظاهرات ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفترة ولاية خامسة.
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EPA
انضم عشرات الآلاف من الطلاب إلى المظاهرات التي بدأت في الخروج منذ أيام في أنحاء عدة من الجزائر ضد ترشح الرئيس الجزائري لفترة ولاية خامسة.
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Reuters
شهدت بعض المظاهرات اشتباكات مع رجال الشرطة وقوات الأمن خلال الأيام الخمسة الماضية.
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EPA
تستمر المظاهرات في الجزائر لليوم الخامس على التوالي، أغلبها في المدن الرئيسة مثل عنابة، وقسنطينة، وورقلة، وتيزي وزو، وولايات شرق الجزائر، وفقا لموقع تي إس أيه الإخباري الجزائري.
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Reuters
جاءت هذه الخطوة من طلاب الجامعات الجزائرية وسط حالة من الحذر، إذ قرر الطلاب تفادي المواجهة مع رجال الشرطة بالتظاهر داخل الحرم الجامعي في الجامعات الكائنة في العاصمة الجزائر وجامعات أخرى في عموم البلاد.
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AFP
بعض المظاهرات الشبابية شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
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AFP
خرجت المظاهرات الطلابية تحت شعار "ليس باسمي" احتجاجا على اتفاق 11 اتحاد طلابي في الجزائر على دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسة خامسة.
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EPA
خرجت مظاهرات في الجامعة المركزية في الجزائر تحت شعار "ليس باسمي" احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري بوتفليقة لفترة ولاية خامسة.
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