ما هو نظام ثاد المضاد للصواريخ الذي تعاقدت عليه السعودية؟

مصدر الصورة Reuters Image caption النظام الدفاعي سيدمر أي صاروخ يهدد كوريا الجنوبية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن شركة لوكهيد مارتن ستتلقى أول دفعة مالية بقيمة مليار دولارمن السعودية في اطار عقد لتوريد وتركيب وتشغيل النظام الدفاعي المضاد للصواريخ وللأهداف الجوية الأخرى والمعروف باسم THAAD .

وكان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 إتفاقا يقضي بشراء المملكة 44 منصة لاطلاق صواريخ ثاد، وصواريخ، ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار.

ما هو ثاد؟

تم تصميم النظام المعروف باسم نظام الدفاع ضد الاهداف التي تطير على إرتفاعات عالية، واختصارا بـ(ثاد - Thaad).

وقد بدأ العمل على هذا النظام عام 1992 من قبل شركة لوكهيد مارتن وشركات أخرى. عام 2000 دخل النظام مرحلة الانتاج التجريبي و تم إنتاج أول 16 صاروخ تجريبي عام 2004.

عام 2006 خضع النظام ككل للاختبار وبعدها بعام نجح النظام في اعتراض صاروخ قبل دخول الغلاف الجوي. وفي العام التالي نجح النظام في اعتراض صاروخ خارج الغلاف الجوي.

بنهاية 2011 خضع النظام لتسعة اختبارات اعتراض أهداف معادية و12 تجربة تحليق.

صفقة صواريخ امريكية للامارات بسبعة مليارات دولار

عام 2008 طلبت الإمارت العربية المتحدة ثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ ثاد و147 صاروخاً وأربعة رادارات وستة محطات للتحكم بتوجيه الصواريخ وتسعة منصات إطلاق صواريخ. وفي عام 2011 تعاقدت على نظامي ثاد إضافيين بقيمة ملياري دولار تقريبا. وكانت الامارات العربية أول دولة تشتري هذا النظام .

مليار دولار دفعة مالية أولى لنصب منظومة صواريخ "ثاد" في السعودية

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يستطيع النظام إسقاط الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى خلال المرحلة النهائية من رحلتها

يستخدم النظام تكنولوجيا اضرب لتقتل - التي تدمر فيها الطاقة الحركية رؤوس الصواريخ القادمة

يبلغ نطاق النظام 200 كم وقد يصل ارتفاعها إلى 150 كم

تبلغ سرعة الصاروخ 8 اضعاف سرعة الصوت.

يستطيع التصدي للاهداف داخل وخارج الغلاف الجوي حتى ارتفاع 150 كم.

نشرت الولايات المتحدة من قبل هذا النظام في غوام وهاواي كإجراء احترازي ضد أي هجمات محتملة من كوريا الشمالية وفي كوريا الجنوبية.

كيف يعمل النظام؟