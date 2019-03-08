صور من داخل الباغوز، آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية

استسلم مئات المسلحين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية وآلاف الأسر في الأيام الماضية في آخر جيب للتنظيم في منطقة الباغوز، الواقعة شرقي سوريا والمطلة على نهر الفرات. التقطت بي بي سي هذه المجموعة من الصور من داخل الباغوز.