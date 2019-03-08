صور من داخل الباغوز، آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية
استسلم مئات المسلحين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية وآلاف الأسر في الأيام الماضية في آخر جيب للتنظيم في منطقة الباغوز، الواقعة شرقي سوريا والمطلة على نهر الفرات. التقطت بي بي سي هذه المجموعة من الصور من داخل الباغوز.
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BBC
يتم تحويل المقاتلين الى التحقيق من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية
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BBC
هناك العديد من الجرحى بين من تم إجلاؤهم من الباغوز
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BBC
عملية الإخلاء تكون عبر شاحنات يتم ترتيبها من قبل قوات سوريا الديمقراطية،
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BBC
من بين مسلحي التنظيم أجانب ينتمون إلى دول مثل أوزبكستان وتركمانستان
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BBC
نزل تنظيم الدولة إلى منطقة باغوز بعد أن تراجع مقاتلوه من ضفاف الفرات بضغط من الهجوم المستمر من قبل قوات محلية ودولية
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BBC
وتعرض تنظيم الدولة الإسلامية إلى خسائر كبيرة، ولكن الأمم المتحدة تقول إن ثمة تقارير تفيد بأن ما بين 14000 و18000 من المقاتلين التابعين له مازالوا موجودين في العراق وسوريا
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BBC
عملية الإخلاء تكون عبر شاحنات يتم ترتيبها من قبل قوات سوريا الديمقراطية
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BBC
خلال يومين فقط تم اجلاء اكثر من تسعة آلاف من أسر التنظيم ومسلحيه
معرض الصور
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