صور من داخل الباغوز، آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية

  • 8 مارس/ آذار 2019

استسلم مئات المسلحين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية وآلاف الأسر في الأيام الماضية في آخر جيب للتنظيم في منطقة الباغوز، الواقعة شرقي سوريا والمطلة على نهر الفرات. التقطت بي بي سي هذه المجموعة من الصور من داخل الباغوز.

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