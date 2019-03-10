مصدر الصورة EPA Image caption محامون جزائريون يخرجون للشوارع لدعم الاحتجاجات ضد بوتفليقة

تدخل المظاهرات المنددة بترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة أسبوعها الثالث إذ تشكل تحدياً للرئيس البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يطمح في ولاية خامسة خلال الانتخابات المقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وطالب عشرات الآلاف من الجزائريين الرئيس ،الذي شارك في حرب الاستقلال عن الجزائر في الفترة بين عامي 1954 - 1962، بالتنحي عن منصبه، لكنه رغم اعتلال صحته قدم أوراق ترشحه في الانتخاباتعبر حملته الانتخابية.

وكان الرئيس بوتفليقة قد وجّه تحذيرا للمتظاهرين من أن هذه التظاهرات قد تزعزع استقرار البلاد.

ولم يتحدث الرئيس الجزائري في العلن منذ عام 2013 عندما أصيب بجلطة دماغية، ويخضع حالياً للعلاج في مدينة جنيف السويسرية.

ما هي الأسئلة التي تدور بأذهانكم عن أزمة الجزائر الحالية؟