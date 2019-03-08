وظائف شاغرة في بي بي سي عربي

تعلن بي بي سي عربي عن الحاجة لصحفي Senior Digital Journalist مختص بشؤون شمال أفريقيا للعمل من مكتبها في القاهرة.

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https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Senior-Journalist-Digital-Cairo/32130

آخر موعد للتقديم 24 مارس/ آذار 2019