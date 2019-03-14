مجلس الشيوخ يتحدى ترامب ويصوت لصالح وقف الدعم الأمريكي لحرب اليمن

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption متظاهرون يعارضون التدخل الأمريكي في اليمن

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الدعم للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، فيما يمثل ضربة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسياسة دونالد ترامب الخارجية وتحالفه مع الرياض.

ووافق اعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار ينص على أنه يتوجب على الرئيس "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في جمهورية اليمن أو التي تؤثر عليها"خلال 30 يوما.

وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل 46 صوتا، مع تحدي سبعة من الجمهورين للرئيس والوقوف مع الديمقراطيين.

وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات للحيلولة دون العمل بالقرار في حال تمريره في الكونغرس.

وبدأت الحرب في اليمن عام 2015 وأدت إلى مقتل آلاف اليمنين. وجراء الحرب عمت المجاعة مناطق كبيرة في اليمن، ويعاني ملايين اليمنيين من المجاعة.

وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة التي تستخدمها السعودية ويقدم الجيش الأمريكي دعما لوجيستيا واستخباراتيا للهجمات بدون طيار التي يشنها التحالف.

ويشعر الكثير من أعضاء الكونغرس حرب اليمن نظرا للأعداد الضخمة من القتلى المدنيين، ويطالبون بإنهاء دعم الولايات المتحدة للصراع في اليمن منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويوجه مجلس الشيوخ اللائمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي، ولا يشعرون بالرضى عن تعامل ترامب مع القضية.

ويصف ترامب السعودية بأنها حليف حيوي للسعودية، ويعارض مطالبات فرض عقوبات على قيادات المملكة.

وهذه المرة الثانية في خلال شهور التي يوافق فيها مجلس الشيوخ على مشروع قرار بشأن سحب القوات الأمريكية من الصراع العسكري في اليمن.

وفي ديسمبر/كانون الأول عارض الكونغرس، الذي كان يسطير عليه الجمهوريون آنذاك، مشروع القرار الأول.

وسينظر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا، في مشروع القرار، ومن المرجح أن يتم تمريره.