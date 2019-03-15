نساء تنظيم الدولة يهددن بتربية أجيال من "الجهاديين"

مصدر الصورة AFP Image caption تسود مشاعر التحدي بين العديد من أنصار الجهاديين الذين غادروا المنطقة، ومن بينهم الكثير من النساء

في الوقت الذي تدخل فيه المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية مرحلتها الأخيرة في شرق سوريا، يقول جوان عبدي، مراسل بي بي سي، إن المزاج السائد بين العديد من أنصار الجهاديين الذين غادروا المنطقة، ومن بينهم الكثير من النساء، هو التحدي.

ففي قرية الباغوز المعقل الأخير للتنظيم، يحلق علم الجماعة الأسود ويبدو جديداً ونظيفاً ورفعه مقاتلو الجماعة للتو دلالة على التحدي.

وقال أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة: "إن ذلك مؤشر على أنهم سيقاتلون".

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وبعد أقل من 24 ساعة تواصلت المعركة لتنهي هدنة سمحت بمغادرة أكثر من 12 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية.

ففي أحد أيام الأسبوع الماضي دخلت أكثر من 20 شاحنة عسكرية الجيب الخاضع للتنظيم لإجلاء المقاتلين وأسرهم.

ويقول مراسل بي بي سي لقد تتبعت الشاحنات في طريق عودتها حيث تم تفتيشها وأرسل من كان على متنها لمعسكرات تابعة لقوات سوريا الديموقراطية، وقال أحد القادة العسكريين لبي بي سي إن إجمالي من تم إجلاؤهم بلغ 7 آلاف.

مصدر الصورة AFP Image caption علم تنظيم الدولة فوق قرية باغوز

وأضاف قائلا : "لقد كان الغضب والجوع باديان على وجوههن في ما كنت أسير بجوارهن بالكاميرا محاولاً التحدث إليهن وتصويرهن، وقد هاجمني العديد من نساء التنظيم فجأة وألقين علي الحجارة والمعلبات وهن يصرخن: أذهب صوّر الإخوة لا تأتي إلى هنا، نحن نساء الدولة الإسلامية، الله أكبر الله أكبر".

وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد قدّرت أن عدد المقاتلين وأسرهم الذين ظلوا في الباغوز يتراوح بين 1200 و2000 شخص، ولكن خلال أيام ظهر نحو 9 آلاف شخص.

وربما تكون الباغوز هي المعقل الأخير للتنظيم في سوريا، ولكن الأيديولوجية الخاصة به مازالت قوية بين المغادرين.

Image caption اللحظة التي تعرض فيها مراسل بي بي سي لهجوم نساء التنظيم

ويقول مراسل بي بي سي إن العديد من نساء التنظيم المغادرات هددن بممارسة العمل الجهادي وتربية أبنائهن ليكونوا مقاتلين جهاديين.

قصة أديبة

ومن بين المغادرات للباغوز كانت هناك ضحايا للتنظيم ومن بينهن أيزيدية تدعى أديبة.

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وقد خضعت أديبة، وهي أم لطفلين، للعبودية لمدة 5 سنوات منذ هاجم التنظيم قريتها الصغيرة في سنجار بشمال العراق في عام 2014.

وكان زوجها واحداً من بين مئات الرجال الأيزيديين الذين قتلهم التنظيم، وقد أجبرت على التحول للإسلام، وكانت ضحية عبودية جنسية.

Image caption أديبة تعرضت للعبودية الجنسية من قبل تنظيم الدولة

وتقول إن مغربيا استعبدها وكان يضربها باستمرار ويغتصبها وهو والد طفلها البالغ من العمر عامين.

وقالت أديبة لمراسل بي بي سي: "كان علي الزواج منه، لم يكن طيبا معي عندما نكون لوحدنا فقد كان غاضبا دائما، ولكن أمام الناس كان يعاملني جيدا".

وعشية مصرع آسر أديبة الأول أخذها مغربي آخر اسمه أحمد، الذي استسلم لقوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي، وهو ينفي استعباد أديبة.

مخيم الهول

وتم نقل العديد من الأشخاص الذين أجلوا من الباغوز مؤخرا، ومن بينهم الكثير من المقاتلين الأجانب الذين سافروا لسوريا والعراق ليعيشوا في كنف تنظيم الدولة، إلى مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد.

مخيم الهول، ملاذٌ أخير لأُسر "تنظيم الدولة الإسلامية"

والمخيم مبني لاستيعاب 20 ألف شخص، ولكن الأمم المتحدة تقول إن الأوضاع فيه ساءت مع ارتفاع ساكنيه لأكثر من 66 ألف شخص.

Image caption الرجال الذين غادروا الباغوز جرى فصلهم عن النساء والأطفال

ويقترب حلم دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم من نهايته مع سقوط قياداته، وأسر قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحلفاء للعديد من مقاتليه الذين استسلموا وانفصلوا بذلك عن أسرهم.

ويقف هؤلاء المستسلمين في طوابير طويلة في منطقة غير مصرح بوجود الصحفيين فيها حيث تستجوبهم القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية قبل إرسالهم لمعسكرات ومراكز الاعتقال الواقعة تحت السيطرة الكردية.

وبعد فقدانهم دولة الخلافة التي أعلنوها تسيطر على هؤلاء المقاتلين، الذين علقوا وسط الصحراء، مشاعر الحزن والغضب وهم في انتظار نقلهم لمعسكرات الاعتقال بعيدا أن زوجاتهم وأطفالهم.