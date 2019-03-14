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شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على ما وصفها بـ"مواقع إرهابية" في غزة وذلك بعد ساعات من إعلان إطلاق صاروخين باتجاه تل أبيب.

واستهدفت إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية موقع "البحرية" بمنطقة ميناء خان يونس جنوبي القطاع والذي يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بأربعة صواريخ، فيما استهدفت غارة ثانية موقع "بدر" بستة صواريخ ما أحدث أضرارا مادية بالغة.

وتأتي الغارات الإسرائيلية رغم نفي حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري، لحماس في بيان "تؤكد كتائب الشهيد عز الدين القسام عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة".

كما نفت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق أي صواريخ.