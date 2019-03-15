مصدر الصورة EPA Image caption يشغل رشوان أيضا منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصريين والنقيب فوز ضياء رشوان بمنصب النقيب بحصوله على 2810 أصوات.

وخاض رشوان منافسة وصفت بالسهلة حصل فيها أقرب منافسيه الصحفي بجريدة أخبار اليوم رفعت رشاد على 1545 صوتًا.

وقال رئيس اللجنة إن إجمالي عدد الصحفيين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 4588 صحفيا، فيما كانت الأصوات الباطلة 235 .

وتنافس على منصب النقيب 11 مرشحًا.

ويرأس رشوان الآن أيضا الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية. وليس من المعروف ما إذا كان سيبقى في هذا المنصب، إلى جانب منصبه نقيبا للصحفيين، أم سيتركه.

ولم تعلن بعد نتائج التصويت لاختيار ستة أعضاء جدد هم نصف أعضاء المجلس. وتنافس عليها 52 مرشحا.

وعقب إعلان فوزه، قال رشوان: "زملائي أعضاء الجمعية العمومية أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا الحضور غير المسبوق في أي انتخابات".

واستطرد نقيب الصحفيين الجديد: "هذه المرحلة خطيرة ومفصلية في تاريخ المهنة. بعد إعلان نتيجة مجلس النقابة نتمنى أن تراقبونا وتقفوا بجوارنا. عاشت وحدة الصحفيين. عاشت مصر للصحفيين".

عُين رشوان، وهو باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر 2014، واختير في نيسان/ أبريل 2017 عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة.