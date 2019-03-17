مصدر الصورة Reuters Image caption وايت هو أول مواطن مريكي الأول يُسجن في إيران منذ تولي ترامب الحكم

أصدرت محكمة إيرانية حكما بسجن المواطن الأمريكي مايكل وايت لعشر سنوات بعد إدانته بإهانة المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي ونشر صورة خاصة على الإنترنت، وفقا لمحامي المتهم الأمريكي.

وقال مارك زيد، محامي وايت، إنه تلقى تفاصيل الحكم الصادر في حق موكله من وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت أسرة وايت، الجندي السابق بالقوات البحرية الأمريكية، إنه احتجز من قبل السلطات الإيرانية في يوليو/ تموز الماضي أثناء زيارة صديقة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وقال زيد إن موكله حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة المرشد الأعلى الإيراني وعشر سنوات لنشر صورة خاصة على الإنترنت.

وأضاف: "لا تزال لدينا مخاوف حيال المشكلات الصحية التي يعانيها (وايت) بالفعل. لكن ورد إلينا أنه يبدو بحالة صحية جيدة."

وقال صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت أول تقرير عن الحكم الصادر في حق وايت، إن المواطن الأمريكي مَثل أمام المحكمة قبل الحكم لجلستين في 6 و9 مارس/ آذار الجاري على التوالي.

وأشار زيد إلى أن الخارجية الأمريكية تلقت معلومات عن الحكم عن طريق دبلوماسيين سويسريين يمثلون الولايات المتحدة في إيران، مؤكدا أن السلطات الإيرانية لم تسمح لوايت بالتواصل المباشر مع أسرته.

وأكدت أسرة وايت، 46 سنة، أنه سافر إلى إيران بتأشيرة سليمة لزيارة امرأة نشأت بينهما علاقة حب على الإنترنت في وقت سابق.

يُذكر أن وايت هو أول أمريكي يُسجن في إيران منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في يناير/ كانون الثاني 2017.

وهناك ثلاثة أمريكيين لا يزالون قيد الاحتجاز لدى السلطات الإيرانية هم سياماك وباقر نامازي، وشيوي وانغ. كما لا يزال الأمريكي روبرت ليفنسون في عداد المفقودين في إيران منذ 2007.