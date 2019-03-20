عطر "الفاشية" يثير جدلا في إسرائيل

Image caption لقطة من الدعاية الانتخابية لشاكيد

أثارت حملة دعائية جديدة في إسرائيل شاركت فيها وزيرة العدل اليمينية ايليت شاكيد جدلا قبيل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في التاسع من إبريل/نيسان.

وفي فيديو الحملة، الذي صُمم ليبدو كما لو كان إعلانا تجاريا، تظهر شاكيد وهي تتزين بعطر في زجاجة فاخرة كُتب عليها "فاشية".

وتقول شاكيد إن الفيديو دعابة، ولكن منتقديها يقولون إنه قد يبدو تأييدا للفاشية.

وتحاول الأحزاب المختلفة التفوق على بعضها البعض في حملتها الانتخابية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتحظر الدعاية التلفزيونية حتى قبل موعد الانتخابات بأسبوعين، ولهذا تلجأ الأحزاب إلى شبكات التواصل الاجتماعي لنشر دعاياتها للحملة الانتخابية.

وأظهرت دعاية لحزب كولانو التابع ليمين الوسط سمكة تتسلق شجرة وفرس نهر مصاب بانتفاخ.

"رائحته كرائحة الديمقراطية"

وفي الفيديو الدعائي الذي صُور باللونين الأبيض والأسود، تظهر شاكيد كما لو كانت عارضة للعطور تسير وسط منزل أنيق بينما ينبعث عزف رقيق للبيانو في الخلفية.

ويمكن سماع صوت نسائي يهمس عبارات بالعبرية يوضح سياساتها الرئيسية: "إصلاح قضائي"، "فصل السلطات" و"كبح جماح المحكمة العليا".

وتلقي شاكيد الكلمات الأخيرة في الدعاية وهي تتعطر قائلة "بالنسبة لي، رائحته كرائحة الديمقراطية".

وتبدو الدعاية كما لو كانت تهزأ من سياسات شاكيد ذات التوجه القومي المتطرف.

وطالما انتقدت شاكيد أثناء توليها الوزارة المحكمة العليا في إسرائيل ووصفتها بأنها ليبرالية أكثر مما ينبغي وتتدخل في الكثير من القضايا.

وأشرفت شاكيد على تعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا، وستفرض المزيد من القيود على القضاء إذا أعيد انتخابها كوزيرة للعدل.

ويقول بعض منتقديها إن الإعلان، الذي حظي بعشرات الآلاف من المشاهدات، قد يبدو كما لو كان دعما للفاشية، خاصة للناس خارج إسرائيل الذين قد لا يدركون إنه دعاية ساخرة.

ونقلت صحيفة جروساليم بوست عن بنينا تامانو شاتا، التي تسعى للحصول على مقعد مع حزب "الأبيض والأزرق" التابع ليمين الوسط ن قولها "كشريكة في حملة كهذه، أنت تساعدين الرجال الشوفينيين الذين اختاروا رؤية النساء كمجرد شيء جميل ولسن أكثر من ذلك".

ودافعت شاكيد عن الفيديو، قائلة لإذاعة الجيش الاسرائيلي "أنا أسخر من نفسي. ولا أحب الدعاية الصحيحة سياسيا".

وأضافت "يجب أن يتعامل الناس مع الأمور ببعض المرونة".

وكونت شاكيد ووزير التعليم نافتالي بنييت حزب اليمين الجديد القومي المتطرف، بعد ترك حزب "البيت اليهودي" المؤيد للاستيطان.

وبدا أن الحزب الجديد يتراجع في استطلاعات الرأي، ويقول المراقبون أن الإعلان قد يكون حيلة لجذب انتباه الناخبين.

وفي الأسبوع الماضي أصدر حزب كولانو التابع ليمين الوسط، الذي يعاني تراجعا أيضا في استطلاعات الرأي، دعاية تبدو كما لو كانت إعلانا ترويجيا لفيلم به سمكة تتسلق شجرة وفرس نهر يعاني من الانتفاخ.

ووفقا للدعاية فإن هذه الأشياء تشتت انتباه الناخبين عن القضايا الحقيقية.