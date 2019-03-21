Image caption مروحية عراقية تساهم في عملية انقاذ المصابين وانتشال الغرقى

لقي 72 شخصا مصرعهم اليوم الخميس، إثر انقلاب عَبَّارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل.

وأفاد مصدر امني لـ بي بي سي في مدينة الموصل بأن العَبَّارة انقلبت ما أدى الى غرق العديد من العوائل التي كانت على متنها.

وأضاف المصدر ان العاملين في الجزيرة قدروا عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة بنحو 100 شخص اغلبهم من النساء والأطفال. وقد واجهت الشرطة النهرية صعوبات لإنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، إن عدد الركاب فاق الطاقة الاستيعابية للعَبَّارة ما ادى الى غرقها.

وقد أكد مكتب بي بي سي في بغداد إنقاذ 67 شخصاً، بينما ما زال 55 شخصاً في عداد المفقودين.

وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي التعازي لأسر الضحايا، كما أمر بفتح تحقيقٍ فوريٍ لمعرفة المتسبب في الحادث، ورفع تقرير بذلك خلال اربع وعشرين ساعة.

ووجه عبدالمهدي بتقديم العلاج للمصابين، وأمر باستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية.

وأطلقت دائرة الموارد المائية في الموصل تحذيرات أمس الأربعاء دعت فيها الأهالي القاطنين بالقرب من النهر لتوخي الحذر من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح بوابات سد الموصل.

Image caption احدى العَبَّارات المستخدمة لنقل الركاب في نهر دجلة

وأفاد شهود عيان بأن العَبَّارة كانت ممتلئة بالأهالي والعوائل عند انقلابها.

واتهم الاهالي في الموصل مستثمر الجزيرة السياحة في منطقة الغابات، بالتسبب في حادث انقلاب العَبَّارة بسبب عدم اكتراثه بالتحذيرات التي أطلقتها دائرة الموارد المائية.