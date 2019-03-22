مصدر الصورة Getty Images Image caption مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون هدية من الرب لإنقاذ اليهود من إيران".

وأضاف بومبيو، في مقابلة مع شبكة الإذاعة المسيحية خلال زيارة رفيعة المستوى إلى إسرائيل، "إن إيمانه يجعله يصدق ذلك".

وأشاد الوزير الأمريكي ،خلال المقابلة، بالجهود الأمريكية "لضمان بقاء هذه الديموقراطية في الشرق الأوسط، وبقاء الدولة اليهودية".

وتأتي تعليقات مايك بومبيو في اليوم الذي يحتفل فيه اليهود بنجاتهم من إبادة جماعية.

وأبلغت مذيعة البرنامج وزير الخارجية الأمريكي أن اليوم يصادف "عيد البوريم، بالعبرية، وهو ذكرى إنقاذ الملكة إيستر الشعب اليهودي من الإمبراطورية الفارسية".

وسُئل بومبيو "إذا ما كان يعتقد أن ترامب قد يكون أُرسل، كما أُرسلت الملكة إيستر لإنقاذ اليهود".

فأجاب وزير الخارجية الأمريكية "كمسيحي، بالتأكيد أعتقد أن ذلك ممكن".

وأضاف "أعتقد أن الرب يعمل هنا".

ومنذ توليه الرئاسة، تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً متشدداً حيال إيران.

وفي شهر مايو أيار 2018 أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقّعته الدول الغربية مع إيران، ووصفه بأنه "اتفاق فظيع من جانب واحد".

كما أعلن أن الوقت حان لأن تعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي أحتلتها من سوريا بعد حرب عام 1967.

وتعرّض بومبيو لانتقادات خلال جولته في الشرق الأوسط بسبب إجراءه مقابلة عبر الفيديو كونفرنس ودعوته "أعضاء الإعلام المؤمنين" للحضور.

وسيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل في واشنطن أثناء حضوره الاجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية "أيباك".

وتأتي تصريحات بومبيو ، وإعلان الرئيس ترامب حول مرتفعات الجولان، قبل أسابيع من الانتخابات العامة في إسرائيل المقررة في 9 أبريل/ نيسان المقبل.