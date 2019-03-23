مصدر الصورة Reuters

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، استعادة بلدة الباغوز، آخر جيب كان يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم القوات، مصطفى بالي، عبر حسابه على تويتر: "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".

وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة أن تنظيم الدولة الإسلامية طرد من آخر معاقله في سوريا.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانتصارات التي تحققت ضد التنظيم في سوريا والعراق، مستخدما رسوما توضح المناطق الواسعة التي كان مسلحو التنظيم يسيطرون عليها في البلدين.

مصدر الصورة AFP/Getty Images

وتمكن تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 من بسط نفوذه على ما يقرب من 8 ملايين شخص في منطقة تبلغ مساحتها 88 ألف كيلومتر مربع، واستطاع أن يجني مليارات الدولارات من عائدات النفط والسرقة والخطف.

وفي النهاية، وعلى إثر معارك طاحنة، تمكنت قوى محلية مدعومة من أطراف دولية من دحر مسلحي التنظيم.

لكن التنظيم لا يزال يمثل تهديدا أمنيا كبيرا، إذ أنه قادر على شن هجمات في المنطقة ودول أخرى حول العالم.