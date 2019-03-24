مصدر الصورة Reuters Image caption عتبر الأمم المتحدة مرتفعات الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل

أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان أثناء استضافته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن إدارة ترامب تعد وثيقة رسمية تصوغ الدعم الأمريكي لضم إسرائيل للمرتفعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقال إسرائيل كاتز وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "غدا سوف يوقع الرئيس الأمريكي ترامب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرسوما تعترف فيه الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هي الآن اقوى من اي وقت مضى".

وتعتبر الأمم المتحدة مرتفعات الجولان أرضا محتلة من قبل إسرائيل.

وانتزعت إسرائيل السيطرة على مرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967.

وقد حاولت سوريا استعادتها في حرب عام 1973 ولكن رغم الخسائر الكبيرة في القوات الإسرائيلية إلا إنها تمكنت من صد الهجوم المفاجئ، ووقع البلدان هدنة عام 1974 وتم نشر قوة مراقبة دولية على خط وقف إطلاق النار منذ عام 1974.

وقد أعلنت إسرائيل من جانب واحد ضم الجولان عام 1981 وهي الخطوة التي لم تحظ باعتراف دولي.

وتوجد نحو 30 مستوطنة إسرائيلية في هذه المنطقة ويعيش بها نحو 20 ألف مستوطن. كما يعيش فيها نحو 20 ألف سوري أغلبهم من طائفة الموحدين الدورز.