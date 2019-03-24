المغرب: مظاهرة للمعلمين تطالب بتحسين ظروف العمل

مصدر الصورة Reuters Image caption معظم المتظاهرين من العاملين بعقود مؤقتة ويطالبون بتحسين ظروف العمل

نظم آلاف المعلمين في المغرب احتجاجا في العاصمة الرباط بعد ساعات من تفريق الشرطة لتظاهرة سابقة.

ويطالب المعلمون بعقود عمل دائمة وتحسين ظروف العمل فضلا عن الاحتجاج على ارتفاع نفقات المعيشة.

وكانت الشرطة قد استخدمت في وقت سابق خراطيم المياه لتفريق اعتصام ليلي خارج مبنى البرلمان ضم 15 ألف معلم.

كما رفض المتظاهرون مقترحات الحكومة لإنهاء النزاع.

مصدر الصورة AFP Image caption استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق جموع المتظاهرين

ونظم معلمون يعملون بنظام العقود المؤقتة، معظمهم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، إضرابات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة.

كما نظموا اعتصاما قبل أسبوعين في الأكاديميات الإقليمية في مدن مختلفة.

ويتقاضى هؤلاء المعلمون نفس الرواتب التي يحصل عليها زملاؤهم بنظام العقود الدائمة، حوالي 5 آلاف درهم (ما يعادل 400 جنيه استرليني) شهريا، لكنهم يطالبون بالحصول على كامل المزايا، والحق في الحصول على رواتب تقاعدية.