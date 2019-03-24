بي بي سي تتلقى شكوى بشأن تقرير اعتبرته السلطات المصرية "تحريضياً"

مصدر الصورة KHALED DESOUKI

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا أدانت فيه قيام هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بنشر تقرير بثته على موقعها الالكتروني اعتبرته السلطات المصرية "تحريضيا".

وقالت هيئة الاستعلامات، وهي تعني بإدارة ما يخص الإعلام الأجبني العامل في مصر وتتبع الرئاسة المصرية، في بيانها إن تقرير بي بي سي حوى معلومات غير صحيحة ويعد "ترويجا للمحرضين عن العنف".

وكانت بي بي سي قد بثت في قسم ترند على الموقع الالكتروني للخدمة العربية، الذي يهتم بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا عن هاشتاغ #اطمن_أنت_مش_لوحدك الذي أطلقه معارضون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويروج للتظاهر ضده منذ نحو شهرين، وهاشتاغات آخرى تدعم السيسي ضد هذه الدعوات.

وأوضحت الهيئة أن التقرير "انحاز بصورة كاملة وفجة لمزاعم وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية".

وتعقيباً على بيان الهيئة قالت بي بي سي إن لديها آليات محددة ومعروفة لفحص أي شكاوى من المحتوى التحريري الذي تقدمه. وتشير إلى أن الهيئة المصرية للاستعلامات هي الجهة المنظمة لعمل مكتب بي بي سي في القاهرة، كما هو الحال بالنسبة لوسائل الاعلام الاجنبي العاملة في مصر.

وتؤكد بي بي سي أن مكتبها في القاهرة ملتزم بجميع القوانين المصرية، وأن بي بي سي لديها علاقة عمل بناءة مع السلطات المصرية وسوف تنخرط معها في حوار بناء في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، طالب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، الأجهزة المصرية المعنية باتخاذ مواقف حاسمة تجاه تلفزيون بي بي سي عربي.

وطلب حسب الله المجلس الأعلى للإعلام أن يقوم "بإبلاغ نتائج التحقيقات التي يجريها حول أداء قناة بي بي سي إلى الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإعلام فى بريطانيا مع إعداد تقرير باللغة الانجليزية يتضمن كل أخطاءها".