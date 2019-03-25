مصدر الصورة Reuters Image caption كان الجعبري (يسار) من اهم قادة حماس العسكريين

قالت مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، آنا أرونهايم، إن الصاروخ الذي انطلق من قطاع غزة يوم 25 مارس/آذار الجاري وأصاب سبعة اسرائيليين بجروح هو من طراز J-80. فما هي المعلومات المتوفرة عن هذا الصاروخ وكيف حلق مسافة 141 كم قبل أن يصيب أحد المنازل شمالي تل ابيب؟

وقالت الصحفية إن صافرات الإنذار انطلقت في الدقيقة العشرين بعد الساعة الخامسة من صباح اليوم، الإثنين، وسط اسرائيل وكان أمام السكان دقيقة ونصف فقط للنزول إلى الملاجىء.

وقد أخفقت منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية للمرة الثانية في التصدي للصاروخ الذي إنطلق من غزة، بينما قال الجيش الاسرائيلي ان الرأس الحربي للصاروخ يحمل كمية كبيرة من المتفجرات.

وكانت المنظومة الاسرائيلية التي تبلغ كلفتها مئات الملايين من الدولارات قد أخفقت في اعتراض صاروخين مماثلين انطلاقا من غزة باتجاه تل أبيب أوائل هذا الشهر، وقالت اسرائيل وقتها إن الصاروخين انطلقا عن طريق الخطأ.

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مسار متعرج

وحسب صحيفة معاريف الاسرائيلية فإن الرأس الحربي لصاروخ جي-80 يبلغ وزنه 12 كيلوغراما، أما مداه فيبلغ أكثر من 100 كيلومتر، ويحمل الصاروخ اسم القائد العسكري السابق لحركة حماس أحمد الجعبري الذي اغتالته اسرائيل عام 2012.

وتوصلت حركة حماس إلى إنتاجه قبل سنوات قليلة، مؤكدة أنه لا يحلق في مسار مستقيم بل يسلك مساراً متعرجاً ما يصعب على القبة الحديدية اعتراضه.

وحسب الجيش الاسرائيلي فإن الصاروخ أطلق من رفح في جنوبي قطاع غزة وتبلغ المسافة بين موقع الاطلاق ومكان سقوطه 120 كيلومترا.

وحسب تقرير لدورية جينز الدفاعية لعام 2014 فإن حماس بدأت بإنتاج صاروخ ام-302 وهو نموذج معدل لصاروخ سوري ويبلغ مداه 200 كيلومتر، وقد سقط صاروخ من هذا النموذج على بلدة الخصيرة وسط اسرائيل في أواسط عام 2014، وتبعد الخضيرة مسافة 116 كيلومترا عن شمالي قطاع غزة.

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مدى أبعد

وكانت حماس قد أعلنت في أغسطس/آب 2014 عن إطلاق 50 صاروخاً على إسرائيل بينها صواريخ ام-75 وفجر-5 على مدينة تل أبيب ومطار بن غوريون الدولي في المدينة ذاتها.

وأوقفت نحو 30 شركة طيران أجنبية رحلاتها إلى مطار بن غوريون منها ثلاث شركات أمريكية تماشيا مع حظر أصدرته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها اتخذت القرار بعد سقوط صاروخ فلسطيني على مبنى يبعد 2 كيلومتر عن المطار فقط،. وقالت إسرائيل إن الأضرار نجمت عن حطام صاروخ أسقطته منظومة القبة الحديدية.

وقالت وقتها مصادر اسرائيلية إن الصاروخ الذي اطلقته حماس على مطار تل ابيب هو من طراز J-80. وقالت حماس أنها استخدمت الصاروخ لأول مرة عام 2014.

وقد عرضت حماس نوذجا أحدث من هذا الصاروخ مؤخرا ويحمل اسم J-90 .

وكانت حماس قد عرضت عام 2016 صاروخ R160 وقالت إنها صنعته محليا ويبلغ مداه 160 كم واطلقت عليه اسم عبد العزيز الرنتيسي، أحد أبرز قادة حماس السياسيين والذي اغتالته اسرائيل.