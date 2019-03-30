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بدأ فلسطينيون في قطاع غزة التجمع بالقرب من الحدود مع إسرائيل من أجل المشاركة في مسيرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات الأسبوعية المعروفة باسم "مسيرات العودة".

وقال مسؤولون فلسطينيون إن رجلا قتل بنيران إسرائيلية خلال الليل.

ومنذ بداية الحراك قبل سنة، قتل حوالي 200 فلسطيني، بينما قتل جندي إسرائيلي واحد.

وحشدت إسرائيل اليوم مزيدا من القوات بالقرب من الحدود، بما في ذلك الدبابات والقناصة.

وتأتي الاحتجاجات في نهاية أسبوع من العنف بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة.

كما تأتي قبل أيام من الانتخابات العامة في إسرائيل، والتي يعد الأمن أحد أبرز قضاياها.