البابا فرانسيس يبدأ زيارة قصيرة للمغرب

مصدر الصورة Reuters Image caption البابا فرانسيس والعاهل المغربي

وصل البابا فرانسيس إلى العاصمة المغربية الرباط ، في زيارة قصيرة تستغرق يومين.

وتتمحور الزيارة حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.

وبعد لقاء العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيزور البابا معهدا للأئمة، في أول زيارة من نوعها لحبر أعظم، حسبما أشار الفاتيكان.

ومن المفترض أن يشهد اليوم الثاني من الزيارة قداسا في مجمع رياضي كبير بالرباط يشارك فيه نحو ١٠ آلاف شخص.

وتوجد في المغرب أقلية صغيرة من الكاثوليك. والديانتان المعترف بهما رسميا في المغرب هما الإسلام واليهودية، ويحظر فيها التبشير المسيحي، ويعاقب عليه بالسجن.

وتأتي هذه الزيارة بعد ٣٤ عاما على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام ١٩٨٥.

وشهدت شوارع العاصمة الرباط انتشارا أمنيا مكثفا حول المقار الرئيسية التي سيزورها البابا.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن هذه الزيارة ستساهم في إشاعة قيم الأخوة والتسامح بين الشعوب والأمم، وتعزيز الحوار بين الديانات.

ويعتبر الفاتيكان زيارة البابا للمغرب تكملة لزيارته التاريخية للإمارات الشهر الماضي، التي تعهد فيها الجانبان بدعم حرية الاعتقاد.