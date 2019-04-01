أفاد بيان لرئاسة الجمهورية في الجزائر بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته "قبل نهاية عهدته الانتخابية" المحددة في 28 أبريل 2019، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الرئاسة قوله "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس / اذار 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

وأضاف المصدر "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة يوم الأحد 28 أبريل 2019".