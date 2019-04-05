تركيا تنهي صفقة شراء وحدات نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400

مصدر الصورة Getty Images Image caption تركيا تنهي صفقة شراء أنظمة دفاع جوي إس -400 من روسيا

نقلت تقارير إعلامية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده أنهت صفقة شراء وحدات من نظام الدفاع الجوي إس 400 من روسيا.

وأضاف أردوغان للصحفين أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة شراء أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ، إلا أن واشنطن لم تقدم لهم شروطا مناسبة.

وفي ما يتعلق بشراء طائرات مقاتلة من طراز إف 35 من الولايات المتحدة، استلمت تركيا بالفعل 3 طائرات بينما ستصل الرابعة في يوليو/ تموز المقبل، بحسب أردوغان.

وتسببت خطط تركيا شراء أنظمة إس 400 من روسيا توترات مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح أمس بأن صفقة إس 400 في حكم المنتهية.