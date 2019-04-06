مصدر الصورة Reuters Image caption جماعات مسلحة تدعم الحكومة المعترف بها دوليا تعهدت بالتصدي لقوات حفتر

نددت الأمم المتحدة والقوى الكبرى بتجدد القتال في ليبيا بعد زحف قوات الجنرال خليفة حفتر من الشرق واشتباكها مع المؤيدين للحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس.

ودعت مجموعة الدول السبع ومجلس الأمن الدولي إلى "وقف القتال فورا".

وكان حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" قد أعطى الأوامر إلى قواته بالزحف نحو طرابلس.

وأفادت تقارير إلى اندلاع معارك قرب المطار جنوبا.

وتوجد في طرابلس حكومة ليبية معترف بها دوليا بدعمها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد وضعت القوات الأممية المنتشرة في المدينة في حالة التأهب القصوى.

وتشهد ليبيا اضطرابات وانفلاتا أمنيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011.

ما الذي يحدثث على الأرض؟

أمر حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" قواته بالزحف نحو طرابلس بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المدينة لمناقشة الأزمة في البلاد.

وتحدث حفتر مع غوتيريش ويعتقد أنه قال للأمين العام للأمم المتحدة إن قواته "لن تتوقف حتى تدحر الإرهاب".

وسيطرت قوات حفتر الخميس على مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كيلومتر من طرابلس جنوبا.

وأفادت تقارير غير مؤكدة باندلاع معارك قرب المطار المغلق منذ 2014.

وقالت جماعات مسلحة داعمة للحكومة المعترف بها دوليا لوكالة الأنباء الفرنسية إنها أسرت عددا من مقاتلي حفتر.

وكان "الجيش الوطني الليبي" سيطر مطلع هذا العام على جنوبي ليبيا وحقوله النفطية.

كيف كانت ردود الفعل؟

كتب غوتيريش على حسابه بموقع تويتر بأنه "غادر ليبيا بكثير من الأسف والقلق"، وإنه لا يزال تعتقد بإمكانية تجنب القتال حول العاصمة.

وأصدرت مجموعة الدول السبع بيانا تدعو فيه إلى "وقف القتال فورا". ودعا مجلس الأمن أيضا إلى وقف القتال.

وقال متحدث روسي إن الكرملين لا يدعم زحف قوات حفتر، وإنه ريد حلا للأزمة "بوسائل سلمية".